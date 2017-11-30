Русская православная церковь одобрила расширение самостоятельности УПЦ МП

В четверг, 30 ноября, в Москве Архиерейский собор Русской православной церкви сделал важный шаг в предоставлении большей самостоятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Участники мероприятия единогласно поддержали просьбу предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия выделить для церкви отдельную главу в уставе патриархата, пишет "Интерфакс".

"… теперь в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Наконец, Общецерковный суд отныне будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины", — говорится в статье.

В пресс-службе Собора объяснили, что "поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике". Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

Напомним, летом Министерство культуры Украины обвинило УПЦ МП в сотрудничестве с боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", призвало публично осудить военную агрессию РФ против нашей страны и прекратить сотрудничество с террористами.