Психолог объяснила, почему спиваются жители аннексированного Крыма

Из-за психологической подавленности и изменения демографической ситуации в аннексированном Россией Крыму люди стали больше употреблять алкоголь.

Об этом заявила украинский психолог Лариса Волошина, комментируя ухудшение позиций Крыма в российском "Национальном рейтинге трезвости – 2017", который составляет проект "Трезвая Россия".

Как сообщает "Крым.Реалии", согласно рейтингу "Трезвой России" в последние три года в Крыму и Севастополе стали в несколько раз больше употреблять спиртные напитки.

"Однако надо не забывать, что там изменилась демографическая ситуация: масса людей выехала, а другие въехали вместо них — в основном, из Российской Федерации, причем это до полумиллиона человек. Кроме того, в Крым перебралось много людей с Донбасса, где была другая культура потребления алкоголя", — говорит психолог.

"На самом полуострове существенно изменилась жизнь, а это можно назвать психологическим фактором для алкоголизации населения. Есть данные, что в Крыму стали пить больше суррогатного алкоголя. Употребление "Боярышника" — это показатель деградации личности. Увы, многие крымчане просто спиваются из-за общей подавленности", — добавила Волошина.

Напомним, ранее сообщалось, что в рядах российских оккупационных войск во временно оккупированной АР Крым продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребление спиртными напитками и столкновения с местным населением.