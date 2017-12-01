Бывшие чиновники Плотницкого не нарадуются новым главарем "ЛНР" — эксперт

В террористической "Луганской народной республике" "МГБ ЛНР" представило новому "руководителю" Леониду Пасечнику докладную записку относительно настроений в рядах "представителей органов власти ЛНР" после отстранения от власти Игоря Плотницкого.

Об этом сообщает народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Согласно документу, абсолютное большинство "чиновников" удовлетворены отстранением Плотницкого и назначением "исполняющим обязанности председателя ЛНР" Пасечника, отмечая "положительные сдвиги в кадровой политике нового руководителя".

В частности, положительно воспринято отстранение от занимаемой должности "руководителя администрации главы ЛНР" Тейцман как "куратора основных коррупционных схем Плотникого", а также приближенных к ней лиц", — пишет Тымчук.

Напомним, ранее луганская пенсионерка, комментируя смену власти в "ЛНР" заявила, что "Пасечнику в ноги будем кланяться".