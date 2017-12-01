Вооруженные российские военные похитили жителя оккупированного Шахтерска — разведка

На Донбассе группа вооруженных военнослужащих Российской Федерации похитила жителя оккупированного Шахтерска Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки.

"Продолжается совершение преступлений российскими военнослужащими против гражданского населения. Так, 29 ноября в Шахтерске группой вооруженных российских военнослужащих был похищен местный житель", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске пьяный боевик бросил гранату в кафе, есть пострадавшие.