Нардеп обеспоен стремительным уменьшением населения Украины

Число постоянно проживающих в Украине граждан за последние годы сократилось на 10 миллионов человек. Несмотря на то что официальная статистика оценивает количество украинцев в 42 млн человек, в стране реально проживает около 32 млн человек.

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Папиев в эфире телеканала ZIK.

По его словам, до событий 2014 года страну покинули 5 млн человек и столько же уехали уже после "революции достоинства".

"Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 млн, то есть это сильная европейская держава. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 млн граждан Украины", — сказал Папиев, при этом он уточнил, что при подсчете не учитывалось население Крыма, "ДНР" и "ЛНР".

"Если взять тех граждан, которые выехали за границы Украины, потому что они не смогли в Украине найти работу и вынуждены сегодня работать за границей, то их получается около 10 млн. То есть их было около 5 млн до 2014 года и после событий 2014 года еще 5 млн наших граждан выехали. Это самая большая беда, потому что выезжают люди в большинстве своем в трудоспособном возрасте, в репродуктивном возрасте. И когда сегодня говорят о пенсионной реформе, то нужно, чтобы правительство набралось смелости и честно сказало молодым людям до 35 лет, что в этих условиях, когда мы являемся вымирающей нацией, как бы это ни звучало печально, и в то время, когда у нас демографический кризис, когда у нас стареющее население, перспектив пенсионного обеспечения у молодежи до 35 лет нет", — подчеркнул Папиев.

По официальным данным Госстата Украины, в стране на 1 октября 2017 года постоянно проживает более 42 млн 340 тыс. человек.

Напомним, в конце 2016 года "Главред" сообщал, что Украина массово теряет население из-за низкой рождаемости и эмиграции. За 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 миллионов человек.

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