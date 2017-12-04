Австралийский депутат-гей сделал предложение бойфренду на заседании парламента

Примечательно, что на такой шаг народный избранник решился во время обсуждения в парламенте закона о легализации однополых браков
В Австралии депутат Тим Уилсон во время обсуждения в парламенте закона о легализации на континенте однополых браков сделал предложение своему коллеге и партнеру Райану Патрику Болджеру.
Такую информацию опубликовало новостное агентство сообщает Reuters.
Согласно обнародованным данным, парламентарий встречался с Болджером последние девять лет.
Уилсон решился озвучить свое предложение в самом конце своего выступления в парламенте. "Осталось сделать только одну вещь… Райан Патрик Болджер, ты выйдешь за меня?, — спросил депутат.
Болджерс, также находившийся в зале заседания, ответил: "Да". Депутаты аплодисментами поддержали решение коллег.
"Мы занесем это в мемуары и стенограмму", — добавил Уилсон.
Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министром Ирландии стал открытый гей.