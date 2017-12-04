Австралийский депутат-гей сделал предложение бойфренду на заседании парламента

В Австралии депутат Тим Уилсон во время обсуждения в парламенте закона о легализации на континенте однополых браков сделал предложение своему коллеге и партнеру Райану Патрику Болджеру.

Такую информацию опубликовало новостное агентство сообщает Reuters.

Согласно обнародованным данным, парламентарий встречался с Болджером последние девять лет.

Уилсон решился озвучить свое предложение в самом конце своего выступления в парламенте. "Осталось сделать только одну вещь… Райан Патрик Болджер, ты выйдешь за меня?, — спросил депутат.

Болджерс, также находившийся в зале заседания, ответил: "Да". Депутаты аплодисментами поддержали решение коллег.

"Мы занесем это в мемуары и стенограмму", — добавил Уилсон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министром Ирландии стал открытый гей.