В Черкассах пятиклассница до смерти запугала школьников

В Черкассах в одной из школ ученица пятого класса, которую перевели из другого учебного заведения только три недели назад, запугала до смерти учащихся, дети из-за нее отказываются ходить на уроки.

Девочка довела до нервного срыва и одноклассников, и их родителей, пишет УНИАН со ссылкой на сюжет программы "ДжеДАІ".

"Взяла чай и меня облила, я по холоду пошел домой мокрый", — рассказывает ее сверстник Юрий Даценко.

По словам школьницы Амины Абукаре, на одну девочку хулиганка сильно кричала, дети ее защищали, а потом пятиклассница начала махать перед школьниками ножницами.

Конфликтная девочка за три недели была в школе всего семь дней, каждый ее визит был проблемой. Дирекция выяснила, что в предыдущей школе у ребенка так же были проблемы с одноклассниками.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в школе №247 ученик 2-Б класса — восьмилетний Артур — на протяжении последних полутора лет держит в страхе детей и учителей.