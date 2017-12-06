Дальнобойщики заблокировали дорогу на границе с Польшей, опубликованы фото

Водители фур перекрыли дорогу к пункту пропуска "Краковец" во Львовской области.

Дальнобойщики уже несколько дней стоят в очереди, чтобы пересечь границу с Польшей, сообщает ZAXID.NET.

"Очень медленно работает таможня. Машины стоят в очереди с воскресенья, 3 декабря, и не могут заехать на терминал. Сейчас очередь растянулась на 8 километров, машин 700 точно есть", — рассказал водитель одной из машин.

По его словам, по состоянию водители перекрыли дорогу к пункту пропуска, на место приехала полиция, хочет оштрафовать протестующих за перекрытие движения транспорта.

В пресс-службе патрульной полиции Львова подтвердили, что водители грузовиков перекрыли дорогу. Движение транспорта в обе стороны остановлено.

Представитель Львовской таможни Роман Макар объяснил, что таможня работает в штатном режиме.

"Проблема в том, что до 2 декабря страна не получила международные разрешения на автомобильные перевозки по странам Европы. И только с субботы, с двух ночи эти разрешения начали выдавать. В связи с этим и возникли очереди, то есть до того машины не ехали, а сейчас они получили эти разрешения и начали ехать", — сказал Макар.

Кроме того, глава общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич предупредил, что "на КПП Шегини-Медика, сформировалась большая очередь из фур, протяженность более двух километров".