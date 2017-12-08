Украину исключили из списка стран, где процветает торговля людьми

Мировое сообщество исключило Украину из списка стран, в которых процветает торговля людьми.

Об этом на церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, с начала 2017 года украинские правоохранители раскрыли 357 преступлений, связанных с торговлей людьми.

"В прошлом году министр внутренних дел представил концепцию совершенствования работы по противодействию торговле людьми. И мы уже имеем результаты. Если в 2016 году было 76 раскрытых уголовных дел, то в 2017 году, по состоянию на этот день — уже 357", — сообщает Троян.

Полицейские продолжают усиленную борьбы с этим видом преступления.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Украину из-за торговли людьми могут перевести в "красную зону".