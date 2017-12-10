ОБСЕ подловила на лжи российскую пропаганду: ВСУ не применяли фосфорные боеприпасы

Информация об обстреле Вооруженными силами Украины 8 декабря в 15:30 территории Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами не соответствует действительности.

Данный факт зафиксирован в отчете Миссии ОБСЕ от 9 декабря, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня.

В штабе подчеркнули, что камера ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции не подтверждает использование фосфорных боеприпасов и при этом зафиксировала повышенную огневую активность именно с востока на запад, или с позиций ОРДО.

"Во второй половине дня 8 декабря та самая камера зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад — все в 0,5-1,5 км к югу", — говорится в отчете.

Украинская сторона миссии подчеркнула, что зафиксированные и обнародованные на официальном сайте ОБСЕ факты еще раз опровергают "фейки" российской пропаганды.

Напомним, ранее в Донецкой области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заснял новый лагерь боевиков самопровозглашенной "ДНР".