Американские ученые рассказали, когда Земля может прекратить существование

Через 5-7 млрд лет Земля в ее современном виде может прекратить свое существование.

Об этом сообщила группа американских ученых, которая работает под руководством известного специалиста Эндрю Ванденбурга.

Исследователи проанализировали поведение звезды WD 1145+017, которая в определенной степени аналогична Солнцу. В ходе наблюдений за звездой, которые проводились на протяжении долгого времени, ученые отметили, что небесное тело в размерах увеличилось до красного гиганта.

В дальнейшем оно вновь сократилось до габаритов плотного ядра Земли и стало белым карликом. Несколько недель назад специалисты обнаружили не только белого карлика, но и космический мусор с останками некой планеты.

Таким образом, исследователи пришли к шокирующему выводу о том, что изменения звезды оказали на планетарный объект свое пагубное влияние. В связи с этим ученые предположили, что это явление подразумевает процесс, когда белый карлик провоцирует разрушение космического объекта. Ученые допускают, что похожее может произойти и с Землей через 5-7 млрд лет.