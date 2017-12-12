Под влиянием толпы. На Днепропетровщине маленький "палач" жестоко избил сверстника

На Днепропетровщине вспыхнул скандал после обнародования информации о том, что школьник нещадно бил своего ровесника на глазах друзей, которые подстрекали обидчика и снимали все это на мобильные телефоны.

От первого же удара ногой в живот подросток упал на землю, нападавший не остановился, говорится в сюжете ТСН.

Сначала все похоже на веселую игру подростков. Улыбающийся молодой человек разговаривает со своими друзьями, они позируют на камеру. В разговоре проскакивают нецензурные слова. И уже через мгновение, веселый маленький парень превращается в палача.

Ни одному свидетелю побоища, которые еще и подстрекают нападающего, нет 18. Видео на мобильный телефон снимает одиннадцатиклассник, остальные все младшие.

"Первый удар был по животу. Я упал и начал задыхаться, и он меня начал забивать ногами. Кружилась голова и тошнило, и ребра болели. Кричал, чтобы меня не били больше", — рассказывает пострадавший юноша.

8-классник Андрей, который и является жертвой издевательств. Нападающий 13-летний Слава Мануйлов.

"Кто-то сказал ему, я на него говорил гадости, хотя я на него ничего не говорил", — говорит Андрей.

Видео избиения в сети нашли одноклассники Андрея, прислали учительнице. Последней обо всем узнала мама Андрея и сразу написала заявление в полицию.

В полиции уголовное производство сразу открывать не стали. Ждали заключения экспертизы. Но позвонили отцу нападающего и попросили прийти с ребенком и дать объяснения. Тот так и не появился. А ТСН по телефону сначала объяснил, что нет времени встречаться, так же общается с адвокатами. А потом вообще выключил телефон.

17-летний Максим, который все снимал на камеру, общаться тоже не захотел, вне нее рассказал, что снимать видео его попросил сам Мануйлов, на его же телефон. Как кадры появились в сети не знает, и добавляет — кроме него все снимали еще трое присутствующих. Несмотря на это, по мнению юриста именно единственный одиннадцатиклассник может получить реальное наказание.

"Пособничество или организация этого уголовного правонарушения и будет рассматриваться с точки зрения этого лица", — рассказывает юрист.

Обидчик — моложе 14 лет, к тому же повреждения, которые он нанес — легкие, говорят в полиции. Поэтому максимум, что грозит его отцу — оплата за лечение и моральный ущерб.

По мнению психолога основную роль избиение сыграл толпа. "Самый главный герой — это толпа, которая стоит и наблюдает. Ради нее герой получается продемонстрировать свою силу", — объясняет психолог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве воспитатель детсада избила 4-летнюю девочку на глазах у матери.