День святого Андрея Первозванного: гадания, запреты и приметы

13 декабря 2017, 05:33

В ночь на 13 декабря девушки гадали на суженого-ряженого.

Праздник с нетерпением ждали незамужние девушки

В среду, 13 декабря, отмечают День святого Андрея Первозванного — брата апостола Петра, первого из учеников Иисуса Христа, покровителя Украины, Шотландии и некоторых частей России.

По евангельскому преданию, Андрей первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего брата Петра, поэтому апостола Андрея и называют Первозванным.

После сошествия Святого Духа на апостолов, Андрей отправился проповедовать в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до того места, где теперь расположен Киев.

В древнерусской "Повести временных лет" говорится, что у киевских гор апостол Андрей сказал ученикам, которые были с ним: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей". Апостол поднялся на горы, благословил их и поставил на вершине крест.

Андрея с нетерпением ждали незамужние девушки, поскольку именно в ночь на 13 декабря по новому стилю было принято гадать на суженого-ряженого, пишет "Обозреватель".

Гадание на сон

Девушка могла увидеть суженого во сне, для этого надо было положить под подушку кусочек хлеба, испеченного своими руками и сказать: "Суженый-ряженый, приходи моего хлебушка отведать".

Также под кровать клали разные предметы из мужского гардероба, чтобы увидеть во сне жениха. Под подушку было принято класть расческу и перед сном просить воображаемого жениха, чтобы он во сне расчесал ей косу.

Гадание на "балабушках"

Вечером гадали на "балабушках" — маленьких пирожках, воду для приготовления которых девушки носили от колодца во рту. Парни смешили девушек, чтобы те лишний раз вышли во двор. Собравшись вместе, хозяюшки выкладывали свои "балабушки" в ряд, чей пирожок первой съест собака — та первая и выйдет замуж.

Гадание на пепле

Для этого гадания нужно сжечь на тарелке скомканный лист бумаги, зажечь свечу и по тени, образованной пеплом, определить свою судьбу. Если появятся очертания замка, здания — это к венчанию.

Гадание на воде

Налейте воды в широкую миску. Возьмите половинку скорлупы грецкого ореха и закрепите в ней огарок свечи. По краям миски выложите бумажки с именами знакомых мужчин. Зажгите свечку, поставьте скорлупу посередине миски и ждите, к какой бумажке с именем подплывет ваш "импровизированный кораблик судьбы".

Гадание на детей

Если мечтаете узнать, сколько будет детишек, надо в ночь на Андрея налить с вечера в рюмку воды, опустить кольцо и выставить на мороз. Сколько будет бугорков, столько будет и сынков, а сколько ямок — столько дочек.

Что нельзя делать на Андрея

Начиная с Андреева дня вступают в силу запреты, действующие до Нового года или Крещения, на все виды шитья, мотание ниток, чтобы "звери не мотались около загонов". Считалось, что нарушение такого запрета может накликать беду на весь род.

По традициям в доме, где с особым трепетом отмечали День святого Андрея, ожидается хороший и плодородный урожай. В старину верили, если накануне праздника хорошенько попариться, на целый год можно избавиться от всех болезней.

Приметы на Андрея

На Андреев день ходили слушать воду подо льдом и в колодцах. Если не волнуется — к хорошей зиме, если вода шумная — это предвещает морозы и метели. В старину примечали: "Коли в Андреев день холодно и ясно — добрая примета, а коли тепло — плохая", "Коли в Андреев день снег пойдет и уляжется, то еще 110 дней пролежит". Огонь как очаг мистики также мог сулить погоду: "Красный огонь в печи — на стужу, белый — на оттепель", "Нагоревший уголь на лучине крутится — к морозам". 

Напомним, 14 октября в Украине отмечали четыре праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника страны, День украинского казачества и очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии (вооруженное крыло ОУН).

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