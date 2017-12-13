В Одессе испытали новейший дрон-невидимку, опубликованы фото

В Одессе прошли испытания новейших тактических дронов-невидимок Sparrow-LE, которые использовали в Вооруженных Силах Украины в ходе АТО на Донбассе.

Об этом сообщает одесский сайт Первый городской.

Дроны-невидимки могут выполнять задачи на расстоянии до 50 километров.

"Ими уже заинтересовались военные, ведь предыдущая модель этого беспилотника хорошо показала себя в зоне АТО. Конкуренцию у зарубежных аналогов одесские беспилотники выигрывают за счет цены", — говорится в сообщении.

Испытания показывали, что дроны, (разработчики их называют — "воробушки"), почти не боятся плохой погоды и могут работать при температуре до —30 градусов по Цельсию, а также при скорости ветра до 12 м/с.

"Высота полета до пяти тысяч метров, рабочая высота — около километра, дальность связи — порядка 50 км, возможно и дальше, мы расширяем диапазон. Дрон оснащен оптическим сенсором, камерой с 20-кратным зумом. А также тепловизионный сенсор, который позволяет беспилотнику работать в ночное время", — сказал директор компании Владимир Болта.

Собирают новейших "воробушков" в одесском районе "Молдаванка" по специальным шаблонам.

Дроны могут развивать скорость до 120 км/ч и весят 3 кг. Это позволяет военным носить их с собой в рюкзаке. Человек нужен только во время взлета и посадки.

"Парашют на нем используется для того, чтобы облегчить посадку. Самолет не садится по-самолетному, чтобы самый неопытный пилот мог произвести посадку и не повредить борт", — сказал инженер-сборщик Константин Петровский.

Полное производство одного беспилотника длится одну неделю. Эту технику активно используют в зоне АТО.

Заинтересовались "воробушками" и в ВМС. На очереди ряд испытаний, после чего дрон, возможно, начнут использовать морпехи.

Напомним, в ноябре на Киевщине прошли испытания нового боевого БПЛА производства государственного авиастроителя "Антонов".