"Адекватная ответочка" боевикам. Воины ВСУ устроили противнику "перестановку мебели"

Украинские военнослужащие, которые несут службу на передовых позицияхв зоне АТО на Донецком направлении, ответили огнем на обстрел обнаглевших боевиков.

Об этом, ссылаясь на данные военных, рассказала координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Вчера на одном из донецких направлений противник воспалился прям средь бела дня!.. хэрряча со всего, что есть, пытались попасть хоть куда-нибудь", — говорится в сообщении.

Во время обстрела, отмечает волонтер, боевики применяли тяжелое вооружение и "светили" передними позициями. Несмотря на все усилия, террористы уничтожили лишь макет БМП.

"Косоглазый противник таки смог нанести урон позициям ЗСУ, уничтожив в пух и прах одну БЭХУ и экипаж… Водителя и наводчика в составе двух храбрых мышей мистера Джинглса и мистера Тома !..", — пишет Решетилова.

После этого украинские военные открыли ответный огонь. Один из снарядов попал во вражеский блиндаж и устроил там "перестановку мебели".

"Месть была незамедлительной !!!.. Адекватной ответочкой украинские воины заткнули противника, устроив неприятелю перестановку мебели в блиндажах по линии фронта!..", — пишет волонтер.

"Когда в ход идет самое страшное оружие Сухопутных войск ВСУ — фантазия и юмор, шансы противника резко приближаются к нулю", — отмечает Решетилова.

Ранее в штабе АТО раскрыли, как боевики нарывались на ответки украинских воинов.