Уроки хороших манер. В берлинском метро пенсионер требовал уступить место с пистолетом в руках

78-летний мужчина в берлинской подземке угрожал молодой женщине пистолетом, требуя, чтобы та уступила ему место.

Такое сообщение во вторник, 19 декабря, опубликовало немецкое издание Morgenposten.

Как сообщают очевидцы, сперва пенсионер довольно агрессивно требовал, чтобы 25-летняя пассажирка встала и уступила ему место. Затем он во всеуслышание заявил пассажирке о тои, что является полицейским, после чего достал из пакета пистолет и стал им размахивать.

Полицейские задержали нарушителя порядка и доставили в участок. После установления личности пенсионера отпустили.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пенсионер топором и ножом убил коллегу по работе.