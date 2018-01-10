"Назвался Януковичем". Харьковские копы рассказали о курьезе с остановленным водителем

В Харькове патрульные полицейские остановили водителя автомобиля BMW и попросили предъявить права. В ответ мужчина показал им документы с именем и фотографией бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала сотрудница Патрульной полиции Харькова Ляна Теремкова.

"Он вернулся… Харьковские патрульные остановили БМВ, водитель утверждает, что он легитимный! В общем, весело у ребят смена началась", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабмин изменил правила выдачи водительских прав в Украине.