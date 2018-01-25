Перепутали тела: родители погибших в одесском лагере девочек требуют эксгумации

Родители девочек, трагически погибших в одесском лагере "Виктория", требуют повторной экспертизы тел.

По словам адвоката пострадавших Татьяны Сягровец, ее клиенты подали ходатайство об эксгумации сразу после похорон, однако она так и не была проведена, сообщает ресурс "24".

"Вчера при ознакомлении с материалами дел мы вдруг увидел, что есть постановление следователя Михайлюковой, которая отказывает нам в проведении эксгумации, хотя она вообще не полномочна рассматривать этот вопрос", – рассказала адвокат.

Представитель пострадавшей стороны отметила, что областной прокурор Олег Жученко заверил родителей: эксгумация состоится.

Родители требуют, чтобы повторную экспертизу не проводили в Одессе.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

В полиции сообщили, что вероятной причиной смертельного пожара в одесском детском лагере "Виктория" стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.