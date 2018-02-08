Ученые рассказали, какую пользу организму приносит употребление спиртного

Употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению у людей риска возникновения болезни Альцгеймера.

К такому выводу после длительных исследований и сложных экспериментов пришла группа американских ученых из Рочестерского университета, сообщает портал Science Newsline.

В частности, исследователями было установлено, что спиртные напитки оказывают благоприятное действие на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему людей от продуктов их жизнедеятельности.

Ученые доказали, что усиливают эффективность системы исключительно низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день).

Напомним, ранее ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность.