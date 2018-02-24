"Богатая жизнь - она другая". Билл Гейтс "опростоволосился" с ценами на американском ТВ: видео

Известный американский коммерсант, миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает ничего о ценах на самые популярные среди жителей США товары.

Как сообщает портал Cinemablend, коммерсант "попал впросак" на популярной комедийной программе "Шоу Эллен Дедженерес".

Гейтс не справился с вопросом о стоимости товаров для дома в американских супермаркетах. Биллу Гейтсу показали пять популярных среди американцев продуктов, в том числе рисовую смесь, сырную тарелку и зубную нить, а потом попросили назвать их магазинную цену. Миллиардер называл суммы, значительно превышающие реальную стоимость. Затем, когда ведущая показывала ему реальные ценники, Гейтс очень удивился "такой дешевизне".

Напомним, ранее стал известен "сменщик" Билла Гейтса на "посту" самого богатого человека в мире.