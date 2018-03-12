К свадьбе принца Гарри выпустят "поющие" гимн Британии презервативы

Британская компания-производитель контрацептивов Crown Jewels объявила о выпуске ограниченного тиража сувенирных презервативов к свадьбе принца Гарри и его возлюбленной, актрисы Меган Маркл.

Как сообщается в описании товара на сайте производителя, при вскрытии упаковки клиенты услышат гимны Великобритании и США - "Боже, храни королеву" и "Зведно-полосатое знамя" соответственно.

Для рекламы презервативов используется слоган - "Ваш принц придет". На коробке с "резиновыми изделиями №2" изображен портрет принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Общая стоимость каждой коробки - 10 фунтов стерлингов (около 14 долларов США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл подыскивали совместное жилье в Англии.