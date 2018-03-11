Под Киевом националисты устроили "темную" памятнику Павке Корчагину, фото

Представители "Национальных дружин" и организации С-14 заявили о намерении снести памятник книжному герою времен СССР Павке Корчагину в Боярке Киевской области.

Власти пообещали активистам националистических организаций убрать памятник через неделю. Об этом сообщает в Facebook один из участников акции Алексей Бык.

"Приехали поздороваться с Павкой Корчагиным, который до сих пор торчит здесь, несмотря на закон о декоммунизации. В ходе переговоров с местными властями и копами договорились отложить экзекуцию на неделю, в течение которой истукана обещают убрать", - написал он.

Участники акции решили, что памятник должен дожидаться сноса в черном мешке, и накрыли скульптуру сверху темной тканью.

"Устроили пока Корчагину "темную", - написал Бык.

Напомним, Павел Корчагин - главный герой романа Николая Островского "Как закалялась сталь" и снятых по этому произведению фильмов. Сразу после публикации романа Павел Корчагин, чья юность в годы Гражданской войны и НЭПа прошла в борьбе за коммунизм и счастье трудящихся, стал идеалом для подражания для нескольких поколений советских людей.

Напомним, в Житомире на одной из городских улиц будет возведен памятник теоретику украинского национализма, лидеру ОУН Степану Бандере. Такое решение было принято 2 марта на заседании областного консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия города.