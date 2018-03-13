"Язь", "Нежданчик" и "Песец": какие названия лидируют на конкурсе названий для нового оружия РФ

В России стартовал финальный этап голосования за названия для нового российского оружия.

Новые названия Минобороны РФ предложило выбрать для крылатой ракеты с ядерным двигателем, боевого лазера и подводного беспилотника. При этом для каждого из них предлагается 50 вариантов (их отобрали еще в первом туре, когда пользователи могли предлагать свои названия).

Как пишет Meduza, на момент написания новости топ-3 для каждого из видов вооружения выглядел так:

Ракета с ядерным двигателем : "Зевс", "Нежданчик", "Песец"

: "Зевс", "Нежданчик", "Песец" Боевой лазер : "Луч", "Зайчик", "Офтальмолог"

: "Луч", "Зайчик", "Офтальмолог" Подводный беспилотник: "Посейдон", "Язь", "Кракен"

Среди других вариантов: "Горгона", "Гиперболоид", "Мухобойка", "Лоза", "Взморник", "Учитель", "Шайтан", "Водяной", "Крым", "Ватник", "Коловрат", "Скунс".

При этом на сайте Минобороны нет никакой защиты от накруток, то есть можно голосовать, причем неограниченное количество раз без регистрации. Само голосование продлится до 16 марта.

Как рассказали в Минобороны, в ходе первого тура голосования за названия страницы, посвященные новым видам вооружения, посетили свыше 870 тысяч пользователей. Из них около трети — иностранцы. В целом, пользователи прислали больше 245 тысяч вариантов названий.

Напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта. В ходе выступления он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.