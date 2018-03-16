Захотел на ручки: в Таиланде слоненок сел на колени туристке

В Таиланде в городе Чиангмай произошел забавный случай. Во время экскурсии на слоновьей ферме американская туристка Ханна Френчик решила погладить маленького слоненка за хобот.

Любвеобильному малышу это понравилось, и он повалил смеющуюся девушку в грязь, вылез на нее и сел на колени, пишет издание Daily Mail.

Сама Френчик была в восторге от такого милого инцидента, и заверила, что запомнит это на всю жизнь.

"Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни", - призналась героиня.

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