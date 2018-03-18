В Киевском зоопарке сообщили о новых питомцах: в зверинце поселились кузиманзы, видео

Новые обитатели пополнили большую звериную семью Киевского зоопарка.

В пресс-службе столичного зверинца сообщили, что отныне у них живут длинноносые кузиманзы.

"Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это - новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!" - говорится в сообщении.

Как известно, длинноносая кузиманза - вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, который обитает в Западной Африке. Зверьки ведут преимущественно дневной образ жизни, обитают по группам от 20 особей. Спят кузиманзы в земляных расщелинах, пустых стволах деревьев или густой растительности. Питаются они улитками, червями, пауками, крабами, мокрицами, многоножками и различными насекомыми. Они едят также лягушек, змей, ящериц, птиц и их яйца. Длинноносые кузиманзы легко приручаются, и иногда их содержат в качестве домашних животных.

Напомним, в столице Украины ищут волонтеров, которые смогут приходить и гладить котов, постоянно проживающих на территории Киевского зоопарка.