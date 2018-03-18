"За Вову галочку – бесплатно палочку": "Квартал 95" жестко высмеял выборы в РФ

"Студия Квартал 95" в своем последнем выступлении презентовала номер о том, как на одном из избирательных участков России отреагируют на победу "неПутина".

"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", – сказано в подписи к видео.

Ролик повествует о том, как после подсчета голосов члены избиркома пытаются покончить жизнь самоубийством, ведь выиграл не Владимир Путин.

"Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", – шутят комики.

И перечисляют, на что пошли в рамках агитационной кампании – от гей-парада до "акции" в борделях "За Вову галочку – бесплатно палочку".

Ролик опубликован на YouTube канале "95 Квартала":

Напомним, "Главред" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.