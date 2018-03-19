В Киеве из вентиляции многоэтажки спасли енота: фото

В Печерском районе столицы Украины спасатели извлекли из вентиляционного канала жилого дома енота.

Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляцию.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице "Kyiv Animal Rescue Group" в социальной сети Facebook. Инцидент произошел на семнадцатом этаже дома.

"В многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции успешно извлечен енот. Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал [...] К счастью для енота, жители квартиры оперативно вызвали "Команду спасения животных" - енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного", - говорится в тексте.

Спасатели быстро перекрыли выход в центральный канал вентиляции, заблокировав животному выход за пределы квартиры. После чего они продолбили отверстие в стене, через которое из вентиляции и достали енота.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине полицейские спасли ястреба.