Жена Кличко призналась, что пьет для похудения

По утрам Наталья любит пить смузи.
Жена мэра Киева Наталья Кличко рассказала своим подписчикам в Instagram, как ей удается поддерживать такую отличную форму.
По утрам Наталья любит пить смузи. И рецептом любимого напитка она поделилась в социальных сетях. Что правда, рассказ был на английском, но "Главред" перевел для своих читателей состав "чудо"-смузи.
Итак, для похудения жена Кличко пьет смузи из:
- папайи,
- клубники,
- банана,
- кокосового молока,
- миндального масла.
Стоит отметить, что Натальи Кличко не ленится и заниматься спортом.
Ранее ученые посоветовали, как быстро похудеть с помощью кофе. Исследователи убеждены, что этот уникальный напиток обладает не только бодрящими свойствами.
Также ученые сообщали, что острые продукты питания помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.