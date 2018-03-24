Шалости на 9-километровой высоте. Пилоты лайнера играли с персонажами Snapchat во время полета

Пилот пассажирского лайнера, принадлежащего перевозчику easyJet, вместе со вторым пилотом были отстранены от должностей после того, как во время перелета играли с виртуальными персонажами из Snapchat и выложили видео своих забав в Сеть.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Daily Mail.

Согласно обнародованным данным, во время перелета по маршруту "Париж – Мадрид" на высоте в 9 тысяч метров летчик авиакомпании easyJet начал снимать на видео своего коллегу, пританцовывавшего вместе с виртуальным совенком.

Опубликованный ролик просто шокировал пользователей Сети. Они с негодованием отметили, что ни один из пилотов не был сконцентрирован на управлении лайнеров, что напрямую угрожало жизни десятков пассажиров.

Представитель руководства easyJet сообщил о том, что самолет находился в режиме круиз-контроля во время съемки видеоролика, и все пассажиры были в полной безопасности. Однако он добавил, что такое поведение пилотов недопустимо и им предстоит дисциплинарное разбирательство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США обнаженный пассажир вынудил пилотов самолета вернуться в аэропорт.