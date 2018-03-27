В Запорожье разработали первый беспилотный Lanos: фото

Запорожская компания "Инфоком ЛТД" разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия водителя.

Как сообщает ain.ua, это первый в истории Украины беспилотник.

"Почему "Ланос"? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу", — пояснил руководитель проекта Сергей Румянцев.

Изобретатели отмечают, что программную часть автомобиля разработали самостоятельно, а аппаратную заказали заграницей. На автомобиль установлена система беспилотного управления Pilotdrive, которую можно установить на любой вид транспорта.

Новый Lanos ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что позволяет ехать даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья. Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Специальные сенсорные системы будут реагировать на пешеходов, дорожные знаки и даже животных. Беспилотник оснащен современными навигационными системами.

Авторы изобретения отмечают, что за рулем автомобиля должен находится водитель, даже если будет работать беспилотная система вождения – таковы украинские правила.

Стоимость беспилотного Lanos разработчики пока не называют, поскольку считают, что устройство перед продажей необходимо доработать.

Напомним, крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод не оставляет планы о замене автомобиля Lanos, который ранее был снят с производства, модернизированной альтернативой.