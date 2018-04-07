Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках

Как написано в Библии, именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве о зачатии ею Божьего Сына Иисуса Христа.
7 апреля православные отмечают один из 12 самых главных православных праздников в году – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"
Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.
Как правильно поздравить с Благовещением
Специальных церковных формул (как, например, на Пасху: "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у этого праздника нет.
Но верующие люди чаще всего поздравляют друг друга тропарем, который ежегодно звучит в храмах в этот день:
"Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою".
Люди, менее религиозные, вполне могут обменяться простыми смс и открытками.
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе
Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.
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Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
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С прекрасным праздником — Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомненья прочь, ведь жизнь — прекрасна, и нужно жить с распахнувшей душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах
Радостных известий,
Мира и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды, веры,
Душевной красоты.
***
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе:
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
***
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю,
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в смс
2 смс - 128 символов:
Желаю в Благовещение добра,
Пускай им будет ваша жизнь полна.
Благие вести ваши души греют
И день за днем от них сердца теплеют!
***
2 смс - 111 символов:
Благая весть — души отрада,
А мыслей чистота — награда.
Пусть праздник дарит вдохновение
И Божее благословение!
***
3 смс - 172 символа:
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца желаю парить воодушевленной птицей по облакам счастья, любви и надежд, желаю здоровья, мира и благодати.
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1 смс - 66 символов:
День Благовещения
Пусть принесет
Тепла и заботы,
К добру приведет.
Прикольные поздравления с Благовещением
Сегодня птица гнезда не вьет,
А девка косу не плетет.
В Марии Божий сын живет,
О том ей Ангел пропоет.
И все мы знаем эту весть,
Благую, праведную новость.
Какое счастье, что он есть.
Мы в сердце слышим его голос.
***
Желаю в праздник я везенья,
И быть в хорошем настроенье,
И Благовещенье встречать,
Достойно праздник отмечать.
Чтоб шел по жизни ровно ты,
Чтобы все сбылись твои мечты,
Не знал печалей и разлук,
А рядом был надежный друг.
***
С Благовещения Днем
Я поздравляю вас,
Пусть будет вестью благой
Наполнен каждый час!
***
Благовещенье пришло,
Радость людям принесло.
Пусть же повезет и вам!
По поступкам и делам.