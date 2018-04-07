Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках

7 апреля 2018, 05:52

Как написано в Библии, именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве о зачатии ею Божьего Сына Иисуса Христа.

  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках Фото из открытых источников

7 апреля православные отмечают один из 12 самых главных православных праздников в году – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.

Как правильно поздравить с Благовещением

Специальных церковных формул (как, например, на Пасху: "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у этого праздника нет.

Но верующие люди чаще всего поздравляют друг друга тропарем, который ежегодно звучит в храмах в этот день:

"Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою".

Люди, менее религиозные, вполне могут обменяться простыми смс и открытками.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Поздравляю с Благовещением - Религия в картинках

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

***

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

***

С прекрасным праздником — Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомненья прочь, ведь жизнь — прекрасна, и нужно жить с распахнувшей душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах

Радостных известий,

Мира и добра

В праздник Благовещения

Вам желаю я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды, веры,

Душевной красоты.

Поздравления с Благовещением в картинках стихами - Религия в картинках

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе:

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Благовещение Пресвятой Богородицы - Религия в картинках

***

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю,

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце, чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в смс

2 смс - 128 символов:

Желаю в Благовещение добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют

И день за днем от них сердца теплеют!

Благовещение - Религия в картинках

***

2 смс - 111 символов:

Благая весть — души отрада,

А мыслей чистота — награда.

Пусть праздник дарит вдохновение

И Божее благословение!

***

3 смс - 172 символа:

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца желаю парить воодушевленной птицей по облакам счастья, любви и надежд, желаю здоровья, мира и благодати.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы - Религия в картинках

***

1 смс - 66 символов:

День Благовещения

Пусть принесет

Тепла и заботы,

К добру приведет.

Прикольные поздравления с Благовещением

Сегодня птица гнезда не вьет,

А девка косу не плетет.

В Марии Божий сын живет,

О том ей Ангел пропоет.

И все мы знаем эту весть,

Благую, праведную новость.

Какое счастье, что он есть.

Мы в сердце слышим его голос.

***

Желаю в праздник я везенья,

И быть в хорошем настроенье,

И Благовещенье встречать,

Достойно праздник отмечать.

Чтоб шел по жизни ровно ты,

Чтобы все сбылись твои мечты,

Не знал печалей и разлук,

А рядом был надежный друг.

Благовещение Пресвятой Богородицы! - Религия в картинках

***

С Благовещения Днем

Я поздравляю вас,

Пусть будет вестью благой

Наполнен каждый час!

***

Благовещенье пришло,

Радость людям принесло.

Пусть же повезет и вам!

По поступкам и делам.

Благовещение Пресвятой Богородицы в картинках - Религия в картинках

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
праздник церковь православные Благовещение поздравления открытки Богоматерь картинки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять