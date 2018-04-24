Харьковский Хатико. Брошенный в мешке умирать пес уже год ждет хозяев: видео

В селе Покровка, что на Харьковщине, пес уже год ждет на обочине дороге хозяев, которые бросили умирать в завязанном мешке.

Полуживого пса нашел местный житель Виктор Головко. "Завязали в мешке, видимо, думали, что сдохнет. Я развязал, вижу старый пес, худой, хилый", - цитирует мужчину портал "ТСН".

Виктор хотел забрать пса к себе, но уходит с ним тот отказался. Жители Покровки были тронуты такой верностью, сделали ему теплую будку и подкармливают "всем миром". Кроме того, еду псу, несмотря на дожди и морозы, ждущему хозяев на обочину, привозят все люди, услышавшие его историю.

Напомним, ранее пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей.