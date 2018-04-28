Исландская авиакомпания предлагает работу путешественника за четыре тысячи долларов

В одной из авиакомпаний Исландии открыта вакансия путешественника, в обязанности которого входит публикация своих впечатлений о поездках с фотографиями в социальных сетях.

Как пишет The Mirror, будущий сотрудник должен быть готов к трехмесячному путешествию с подробным описанием поездок. За это время работник совершит 12 перелетов, из них четыре – по Исландии и восемь – в страны зарубежья.

Работодатели отмечают, что претендовать на вакансию могут все совершеннолетние граждане, выполнившие творческое задание. Соискатель должен записать в YouTube видео о своем городе и прикрепить к заявке на сайте Wow Air. Последний срок подачи заявок – 14 мая, а результаты станут известны уже 18 числа этого же месяца.

Отмечается, что нового сотрудника ждет сюрприз – в путешествие он может взять с собой друга, который также будет получать зарплату. Все расходы Wow Air намерена взять на себя.

Напомним, возле берегов Швеции спасатели нашли на скалистом необитаемом острове капитана-россиянина, который на самодельной лодке отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию, но не достиг цели — судно попало в катастрофу.