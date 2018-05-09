Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"

9 мая 2018, 16:02

"Главред" подобрал открытки с Днем Победы и поздравления с 9 Мая.

  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!" cards.tochka.net
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"
  • Открытки с 9 Мая и "З Днем Перемоги!"

9 мая Украина отмечает 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне

Раньше в Украине на День Победы устраивали парад, который обязательно сопровождался показом военной техники. Однако с началом российской агрессии эта традиция стала уходить в прошлое. В последние годы 9 Мая в Киеве проводили марши военных оркестров.

При этом 9 мая остается официальным выходным. В 2018 году он выпал на среду.

Погоду 9 мая нам обещают теплую и преимущественно сухую – так что параду на День Победы ничто помешать не должно.

Постепенно рейтинг Дня Победы в Украине падает. В то же время 9 Мая в Украине оказалось популярнее, чем День Независимости, День защитника Украины, День солидарности трудящихся и День Конституции.

"Главред" собрал идеи поздравлений с Днем Победы на словах и в картинках – как на русском, так и на украинском языках.

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

Поздравления с 9 Мая

Бесстрашно воевали наши деды,

Чтоб землю от врага освободить,

Поэтому великий День Победы

И подвиг их вовек нам не забыть!

Сердечно с Днем Победы поздравляю.

Пусть гордость за страну наполнит вас.

Вам неба мирного от всей души желаю,

Чтоб никогда войны не пробил час!

***

Из года в год мы помним День Победы,

Мы вспоминаем подвиг всех людей,

Что не жалели своих жизней,

За будущее сыновей.

Сегодня вся страна почтит их подвиг,

Зажжется огонь вечный, возле алтарей.

Цветы подарят тем, кто выжил в годы

Ужасной и кровавой Мировой войны.

Спасибо вам большое, ветераны,

За то, что вы стояли до конца.

За небо мирное, за наши жизни,

Долгих вам лет, и память на века.

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

***

От всей души поздравляю с Днем Победы и хочу пожелать жить счастливо на этой планете, храня в сердце гордость и благодарность за мир и покой. Пусть не будет места для войны на белом свете, пусть каждый рассвет приносит только радость и любовь.

***

Поздравляю с Днем Победы и желаю в этот праздник мужества и патриотизма великой славы и гордости за подвиги наших дедов, искренней благодарности сердец за радужный мир и настоящее счастье. Пусть мы и наши дети не увидят страшных картин войны и не прольют никогда горьких слез от потерь. Желаю яркого и лучистого солнца, ясного и мирного неба, светлого и доброго будущего.

***

2 смс - 117 символов:

Желаю ясных, светлых дней,

Пускай уходят прочь все беды,

Пусть будет мир в стране моей,

Желаю счастья! С Днем Победы!

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

***

3 смс - 149 символов:

В День победы вам желаю

Море жизненных побед,

Чтоб жилось вам ярко, чудно,

Без тоски, забот и бед!

Мира в небе и в домах,

Счастья, радости в сердцах!

З Днем Перемоги

З Днем Перемоги вітаю

І від усієї душі бажаю:

щастя, радості, тепла

І мирного неба тобі завжди!

***

Вклоняємося Вічному вогню,

Вклоняємось доземно всім солдатам,

Що міряли дороги крізь війну,

Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

***

Шановні ветерани! Щиро вітаємо Вас із Днем премоги! Від всієї душі поздоровляємо зі святом Перемоги! Бажаємо мирного неба, ясного сонця та всього самого найкращого! Нехай завжди вас оточує мир, здоров'я та щастя!

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

***

Знову Вічний вогонь обпікає серця,

Знову спогад далекий приносить неспокій,

Бо дорогам воєним немає кінця,

Бо приходять до Вас побратими крізь роки,

Забираючи друзів в останній політ,

Щоб по їхніх стежках вже онуки ходили…

Тільки вічний вогонь об'єднує усіх,

Щоб вклонитися Вам і солдатським могилам.

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

***

День Перемоги – свято сивини

Наших прадідів, дідів і хто молодший.

Навіть тих, хто не бачив війни –

Але її крилом зачеплений був кожен, –

Вітаємо з Днем Перемоги ми!

C Днем Победы, друзья! 9 мая День Победы

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