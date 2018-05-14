Проводник поезда произвел фурор в Сети предложением путешествовать с Blablacar

Проводник на одном из маршрутов Укрзализныци предложил услуги по перевозке пассажиров через популярный онлайн-сервис Blablacar. Сотрудник по имени Дмитрий решил искать себе попутчиков, продавая билеты в вагон поезда Киев-Днепр.

"Сканерами пользоваться не умеют, но бла-бла каром проводники овладели. Даже не знаю, это качество и сервис?" - сообщил о курьезном случае в Facebook Андрей Рудоманов.

Пост вызвал резонанс, собрав массу критичных и сатиричных комментариев. Некоторые пользователи смеялись над забавным предложением проводника, другие писали, что за такую продажу билетов его можно привлечь к ответственности.

"Это маркетинг 80 уровня!", "Стартап", "Можно и на airbnb зарегистрироваться. Пока поезд в депо - 500 гривен ночь для желающих остановиться в самом центре города. А с учётом финала ЛЧ, то 26 мая можно и все 500 баксов брать", "Это хит", "А на заправке остановится за хот-догом?", - иронично писали комментаторы.

"Нет здесь махинации с билетами. Здесь есть элементарные перевозки безбилетных", "Злоупотребление служебным положением в корыстных целях", "Это же основание для увольнения?", - возмущались пользователи.

Напомним, ранее пользователей соцсетей удивили две девушки, которые катались в метро, стоя на перемычках между вагонами. Одна из девушек хотела спрыгнуть, но из-за того, что поезд дернулся, она чуть не сорвалась под вагон.