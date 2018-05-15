"Православным Бог не указ". Священники РПЦ позвали на корпоратив группу "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" - СМИ

В городе Тверь (Россия) представители местной епархии РПЦ ошибочно заказала корпоративное выступление перед священнослужителями скандальной и радикальной рок-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".

Такое сообщение опубликовал местный портал "Панорама" со ссылкой на главу административно-хозяйственного отдела епархии протоиерея Никанора.

"Девочка-практикант отвечала за выбор музыкального сопровождения и напутала, мы изначально рассчитывали совсем на другую группу. Сбило с толку православное название и райдер такой же, как у большинства христианских коллективов", — заявил священнослужитель.

Особой курьезности ситуации придал тот факт, что распознать подвох священнослужителям и гостям удалось только к середине корпоратива.

"Поначалу они там были уже, скажу так, уставшими, и не слишком обращали внимание на то, что мы играли. А под песню "Православным бог не указ" несколько священнослужителей даже аплодировали. Когда перешли к более, так сказать, характерной части репертуара, то после одной из песен отец Никанор попросил с нами переговорить за кулисами", — заявил худрук и гитарист "АХС и МСЗ" Алексей Глухов (Леша Закон).

Также интерено, что в конечном итоге концерт обе стороны решили не прерывать (поскольку гонорар был уже уплачен). Но участников группы попросили исполнять максимально религиозные и не провокационные песняи − "Православная Тверь", "Пусть Патриарх спит спокойно", "Путин — это Христос" и "Наши иконы".