"Писающий мальчик". В США мочившийся ребенок испортил предложение "руки и сердца": видео

Жителю США Кевину Пшитуле, желавшему торжественно сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, испортил "всю малину" своим непосредственным поведением ее 3-летний сын от предыдущего брака.

Мужчина попросил свою дочь заснять всю процедуру на видео. Когда Кевин достал кольцо и опустился на колени, 3-летний Оуэн снял штаны и начал, как ни в чем не бывало, мочиться на землю.

Интересно, что ни Пшитула, ни его возлюбленная, не заметили баловства мальчика, пока не слились в поцелуе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) установили огромную скульптуру "Писающий мальчик".