Британский лабрадор "усыновил" 9 утят: видео

Британский лабрадор "усыновил" девять утят, и теперь четвероногий "папаша" выхаживает крылатых малышей.

Утята осиротели, когда их маму съела лиса. После чего 10-летний Фред решил стать многодетным отцом и принялся ухаживать за птенцами.

К своим обязанностям пес относится ответственно: от утят не отходит, охраняет их и греет у своего живота.

Лабрадор не только водит птичек на водопой, но и катает на спине.

Как сообщалось, брошенный в мешке умирать пес уже год ждет хозяев. Душераздирающая история произошла в селе Покровка.

Ранее пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей.