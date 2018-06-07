Можно смотреть без звука: польские певицы сняли провокационный клип в поддержку сборной по футболу

Сестры Годлевские выпустили ролик, отснятый на футбольном поле в минимуме одежды.
Польский дуэт сестер Годлевских выпустил откровенный клип в поддержку сборной Польши по футболу на предстоящем ЧМ-2018.
Горячий клип девушки выложили на своей странице в Facebook. В ролике сестры появляются в мини бикини белого цвета – это вся одежда жарких брюнеток. "Футболки" в цветах национального флага они нарисовали в стиле бодиарт.
Аудитория разделилась на две части: одни считают клип чрезвычайно удачным и зажигательным, другим же он показался слишком откровенным, чуть ли не "18+".
Ранее мексиканские футболисты устроили оргию с проститутками перед ЧМ-2018.