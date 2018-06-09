Надоело быть тихоней: девушка набила 50 тату, сделала голубыми белки глаз и раздвоила язык

23-летняя Эмбер Люк из Австралии в 16 лет увлеклась татуировками и пирсингом. Это увлечение привело к тому, что она потратила больше 10 тысяч долларов на модификацию тела.

К 23 годам у девушки уже больше полусотни татуировок на теле, раздвоенный язык, туннели в ушах и голубые белки глаз. Друзья называют Эмбер Blue Eyes White Dragon (Голубые Глаза Белого Дракона), потому что она и правда похожа на мифологическое существо. Под этим именем она ведет страницу в Instagram.

Тату девушка нанесла даже на глазные яблоки, хотя такая модификация всегда связана с риском ослепнуть.

"Процедура на глазах длилась 40 минут и была очень болезненной. Мои глаза были открыты, и в них вводили шприц. После этого я была слепа целые три недели", - рассказала Эмбер.

Девушка не ограничилась пирсингом и татуировками - ее уши заострены, а язык раздвоен. Эмбер призналась, что после операции на языке она неделю не могла говорить и есть, но это того стоило.

Она не планирует останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем заострит клыки.