Впервые в истории мировой лидер официально уйдет в декрет

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первым избранным мировым лидером в истории, который уйдет в декретный отпуск.

"Я не первопроходец и не первая женщина, которая работает и воспитывает ребенка одновременно. Я понимаю, что моя ситуация особенная, но я знаю, что множество женщин справлялись с совмещением работы и материнства задолго до меня. Я всего лишь беременна, а не дееспособность потеряла", - цитирует Time чиновницу, которая впервые заявила о своей беременности в январе 2018 года.

37-летняя глава новозеландского правительства уже отправилась домой в Окленд, чтобы подготовиться к своим первым родам, которые, по прогнозам врачей, ожидаются 17 июня. После этого она уйдет в отпуск по уходу за ребенком на шесть месяцев.

Ранее Ардерн заявляла, что считает неприемлемыми вопросы работодателей, собирается ли сотрудница рожать ребенка, будучи в должности.

Напомним, Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.

Напомним, известная певица и тренер "Голосу країни" Джамала, которая 27 марта родила первенца, впервые после родов поделилась впечатлениями о материнстве.