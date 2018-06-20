В Турции в легендарных садах обнаружили и уничтожили гигантские кусты конопли: фото

В Турции на территории легендарного объекта "Сады Хевсель" нашли громадные плантации конопли.

Соответствующее сообщение было опубликовано местным изданием Hurriyet Daily News. По данным журналистов, спецоперацию по уничтожению плантаций провели еще 18 июня неподалеку от города Диярбакыр при участии 200 полицейских и бойцов турецкиех вооруженных сил.

Некоторые из кустов конопли достигали более трех метров в высоту, а их корни были настолько большими, что правоохранителям пришлось использовать специальную технику.

К слову, объект "Сады Хевсель" — плодородные земли вблизи берегов реки Тигр, "раскинувшиеся" между крепостью Диярбакыр и рекой. Он внесен в перечень "Всемирного наследия ЮНЕСКО" в 2015-м.

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