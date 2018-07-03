"Объели подчистую": дикие слоны ворвались в деревенские дома. Видео

Около 10 диких слонов решили заглянуть в гости к жителям одной из китайских деревень, не дожидаясь приглашений.

На подобную наглость животных толкнул голод: в домах они поели все, что нашли.

Сами владельцы домов тем временем прятались от оголодавших великанов в кустах неподалеку, заодно снимая непрошенных "гостей" на камеры.

После себя слоны оставили бардак, даже сами здания (некоторые из них) пострадали.

Повторного визита правоохранители не исключают, поэтому уже попросили селян не терять бдительности.

Напомним, в Австралии туристка еле-еле не осталась без руки, пытаясь покормить акулу. Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.