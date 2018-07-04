В Москве колумбийскую фанатку казахи "развели" на групповой секс, прикинувшись японцами

Фанатка футбольной сборной Колумбии, приехавшая из Германии "поболеть" в Российскую Федерацию на матчи Чемпионата мира-2018, подала заявление в полицию, где написала, что трое граждан Японии в Москве обманом склонили ее к групповому сексу.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Prosports. Согласно обнародованным данным, а полиции было выяснили, что "японцы" были на самом деле выходцами из Казахстана. Причем они добились у колумбийки согласии на групповой секс, разговаривая при этом на своем родном языке. Женщина подтвердила, что половое сношение происходило по взаимному согласию, но колумбийку не устроило то, что процесс снимался на видео.

Напомним, ранее на ЧМ-2018 в Москве произошел практически аналогичный случай, когда гражданка Китая занялась групповым сексом с "аргентинцами", которые, как позже выяснилось, на самом деле были армянами.