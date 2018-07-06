С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки

6 июля 2018, 07:07

"Главред" собрал идеи поздравлений на словах и в картинках.

  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников
  • С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки Фото из открытых источников

Уже завтра Ивана Купала-2018 – точнее сегодня ночью. И всем желающим уже пора начинать поздравлять друзей и знакомых с праздником.

"Главред" уже писал об обрядах и традициях на Ивана Купала, а также что нельзя делать на Ивана Купала. В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.

С праздником Ивана Купала: поздравления в прозе

На праздник Ивана Купала пожелать хочу блага в доме и счастливой жизни, светлой любви и добрых надежд, верной удачи и великой радости, а также крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.

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***

На Ивана Купала хочу пожелать тебе от души таинственных приключений и удачного поиска цветущего счастья, большой реки благополучия и свободного течения, ярких костров добрых воспоминаний и неугасаемого пламени любви, светлой надежды на пути и невероятной радости сердца.

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души пожелаю здравствовать, процветать, любить, надеяться, мечтать, прошлое вспоминать с улыбкой, а в будущее смотреть с оптимизмом, и в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который принесет тебе счастье, мир, покой и радость.

***

Дорогая! Желаю встретить этот день Ивана Купалы вместе с тобой, предаваясь веселью и народным гуляниям. И пусть народные приметы нагадают нам счастливую и долгую жизнь. Поздравляю тебя, моя хорошая, с этим славным славянским праздником!

С праздником Ивана Купала: поздравления в стихах

В этот день, Иван Купала,

Вам здоровья загадали,

Счастья и любви, успеха,

Все легко решать помехи.

Не пролить чтоб ни слезинки,

Найти в мире "половинку",

Сохранить любовь навеки

С самым близким человеком.

Поздравляю, пусть начнется

Праздник до восхода Солнца.

Пусть сгорят в костре все беды,

Я желаю лишь победы!

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***

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

***

Пусть на Ивана Купала букет поплывет,

Особой волной его дальше несет.

За тихой, пустынной долиной

Да скучной и серой равниной —

Раздолье, простор и мечта.

А там, может, ждет и судьба.

Всегда где-то рядом она.

Особой желаю судьбы,

Красивой и верной любви,

Рассветов чудесных, закатов.

Удачи большой, необъятной.

***

Если твой видок не очень,

Галстук и костюм подмочен,

Волосы торчат как кол,

С носа капает на пол,

Значит, шел ты на работу

И тебя поздравил кто-то

С праздником Иван Купала,

И в тебя ведро попало.

***

На Ивана Купала традиция –

Всем народом летать чрез костер,

И такая у них позиция,

Что прыжок прекратит раздор.

Чтобы дружба, любовь крепче строилась,

Чтоб жилось нам легко на земле,

Чтобы все, что хотели мы, спорилось,

Есть Купала в нашей судьбе.

С праздником Ивана Купала: поздравления в смс

3 смс - 188 символов:

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

***

3 смс - 190 символов:

С днём Ивана Купала тебя поздравляю и желаю жить любя, не зная забот и несчастья! В этот праздник не грустить, не тужить, а улыбаться, общаться и тогда непременно достанется заветная звезда!

***

4 смс - 251 символ:

В праздник Ивана Купалы разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.

***

4 смс - 220 символов:

Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю расцвести от счастья и любви, найти свою дорогу к самой главной мечте твоего сердца и пройти этот путь вместе с любимым человеком под сиянием яркой луны и доброй звезды удачи.

***

3 смс - 190 символов:

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.

***

2 смс - 98 символов:

На Ивана, на Купала,

В речку мы венки пускали.

Ты плыви, венок, плыви,

Парня милого найди!

***

3 смс - 179 символов:

Желаю в ночь волшебную

В лесу не заблудиться,

Не наступить на ежика,

В канаву не свалиться,

Не подпалить чего-нибудь,

Через костер сигая,

И на полянке ночевать,

Здоровья не теряя!

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праздник поздравления Ивана Купала открытки
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