"Показать все, что скрыто". В Британии выпустили брюки, специально "засвечивающие" трусы: фото

В Великобритании компания Pretty Little Thing, выпускающая женскую одежду, выпустил брюки "для смелых и незакомплексованных девушек" − полностью прозрачные на молнии − под названием Transparent zip front trousers.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Metro. Согласно обнародованным компанией данным, брюки полностью, на сто процентов, сделаны из пластика и выпущены в семи модификациях. Их розничная цена – 39 долларов (1 026 гривен).

"В этих брюках ты будешь выглядеть как угодно, только не прозрачно", — говорится в описании к товару на сайте Pretty Little Thing.

Брюки из прозрачного пластика продаются по цене 39 долларов (2 475 рублей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США придумали заменять женские купальники узкими полосками скотча.