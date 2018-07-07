Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках

7 июля 2018, 06:48

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.

  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках
  • Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках

Так получилось, что практически в один день празднуется Ивана Купала-2018 – и один из величайших православных праздников – Рождество Иоанна Предтечи

Считается, что Иоанн Предтеча помогает людям при проблемах со здоровьем и в решении важных жизненных вопросов. А потому этот пророк пользуется большим уважением у православных.

О традициях и приметах этого праздника читайте в нашем материале Рождество Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день.

А в сегодняшней публикации "Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.

Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе

Поздравляю вас с Рождеством Иоанна Предтечи. И от всего сердца желаю счастья, радости, здоровья!

***

Нынче Рождество Иоанна Предтечи. Праздник приходится на Петров пост, поэтому, особо не разгуляешься. Но мы поздравляем всех христиан с этим великим днем. И желаем благополучия, здоровья, гармонии в семье, прекрасных отношений с близкими и друзьями.

***

По преданию, Иоанн Предтеча родился у пожилых родителей, которые и не чаяли уже познать радость родительства. Желаю в этот день, чтоб все парни и девушки, у которых еще нет детей – познали счастье отцовства и материнства. А те, кто уже стал родителями – могли бы по праву гордиться своими детьми!

Читайте также С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки

***

Рождество Иоанна Предтечи, по-другому – Иоанна Крестителя, празднуется за полгода до Рождества Христова. И в этот летний день хочу пожелать всем Иванам счастья, любви и взаимопонимания. Пускай ваш жизненный путь будет гладким, но ярким и интересным. С праздником вас!

Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в стихах

Добра, любви и милости Господней

Я в день чудесный пожелать хочу.

И у небес здоровья, дней погожих,

Я у зажженной свечки попрошу.

Захария и Елисавета сына миру подарили

И донести святую праведность до каждого смогли.

Так пусть же в Вашей жизни длинной

Всегда будет место счастью и добру.

***

С рождеством Предтечи

Я вас поздравляю.

Благости и кротости

В этот день желаю.

Пусть заступится Креститель

В час отчаяния лихой,

Будет пусть здоровье в теле,

В сердце — радость и покой.

***

С Рождеством Иоанна Предтечи,

Пусть тебя он всегда бережет,

И избавит пускай от сомнений,

Твою душу от горя спасет.

Счастья, легкости и просветленья,

Бед не знай, в достатке ты живи,

Легкости тебе и вдохновенья,

Оживают пусть твои мечты!

Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в смс

4 смс - 221 символ:

Апостол церкви, Иоанн,

Подарит в праздник благодать!

В чудесный праздник Рождества,

Друг друга будем поздравлять.

Водой умоемся святой,

Накроем стол большой с вином,

Попросим здравия у Бога,

Всех поздравляю с Рождеством!

***

4 смс - 235 символов:

Рождество Иоанна Предтечи —

Это праздник великий, большой,

И об этом я помня, конечно,

Поздравляю, мой друг, всей душой.

Я желаю сейчас, чтобы беды

Никогда не входили б в твой дом,

На любые вопросы ответы

Для себя ты нашел бы при том!

***

3 смс - 197 символов:

В Рождество Иоанна Предтечи

Зажгутся в церкви свечи.

Покаемся Крестителю

И Христу Спасителю.

Праздник длится один день,

Не любит Иоанн Креститель — лень.

Обязательно встаем —

На богослужение идем.

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