Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.
Так получилось, что практически в один день празднуется Ивана Купала-2018 – и один из величайших православных праздников – Рождество Иоанна Предтечи.
Считается, что Иоанн Предтеча помогает людям при проблемах со здоровьем и в решении важных жизненных вопросов. А потому этот пророк пользуется большим уважением у православных.
О традициях и приметах этого праздника читайте в нашем материале Рождество Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день.
А в сегодняшней публикации "Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.
Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в прозе
Поздравляю вас с Рождеством Иоанна Предтечи. И от всего сердца желаю счастья, радости, здоровья!
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Нынче Рождество Иоанна Предтечи. Праздник приходится на Петров пост, поэтому, особо не разгуляешься. Но мы поздравляем всех христиан с этим великим днем. И желаем благополучия, здоровья, гармонии в семье, прекрасных отношений с близкими и друзьями.
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По преданию, Иоанн Предтеча родился у пожилых родителей, которые и не чаяли уже познать радость родительства. Желаю в этот день, чтоб все парни и девушки, у которых еще нет детей – познали счастье отцовства и материнства. А те, кто уже стал родителями – могли бы по праву гордиться своими детьми!
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Рождество Иоанна Предтечи, по-другому – Иоанна Крестителя, празднуется за полгода до Рождества Христова. И в этот летний день хочу пожелать всем Иванам счастья, любви и взаимопонимания. Пускай ваш жизненный путь будет гладким, но ярким и интересным. С праздником вас!
Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в стихах
Добра, любви и милости Господней
Я в день чудесный пожелать хочу.
И у небес здоровья, дней погожих,
Я у зажженной свечки попрошу.
Захария и Елисавета сына миру подарили
И донести святую праведность до каждого смогли.
Так пусть же в Вашей жизни длинной
Всегда будет место счастью и добру.
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С рождеством Предтечи
Я вас поздравляю.
Благости и кротости
В этот день желаю.
Пусть заступится Креститель
В час отчаяния лихой,
Будет пусть здоровье в теле,
В сердце — радость и покой.
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С Рождеством Иоанна Предтечи,
Пусть тебя он всегда бережет,
И избавит пускай от сомнений,
Твою душу от горя спасет.
Счастья, легкости и просветленья,
Бед не знай, в достатке ты живи,
Легкости тебе и вдохновенья,
Оживают пусть твои мечты!
Поздравление с Рождеством Иоанна Предтечи в смс
4 смс - 221 символ:
Апостол церкви, Иоанн,
Подарит в праздник благодать!
В чудесный праздник Рождества,
Друг друга будем поздравлять.
Водой умоемся святой,
Накроем стол большой с вином,
Попросим здравия у Бога,
Всех поздравляю с Рождеством!
***
4 смс - 235 символов:
Рождество Иоанна Предтечи —
Это праздник великий, большой,
И об этом я помня, конечно,
Поздравляю, мой друг, всей душой.
Я желаю сейчас, чтобы беды
Никогда не входили б в твой дом,
На любые вопросы ответы
Для себя ты нашел бы при том!
***
3 смс - 197 символов:
В Рождество Иоанна Предтечи
Зажгутся в церкви свечи.
Покаемся Крестителю
И Христу Спасителю.
Праздник длится один день,
Не любит Иоанн Креститель — лень.
Обязательно встаем —
На богослужение идем.