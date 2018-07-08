В Британии на пике моды полностью прозрачные брюки: фото

Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing снова заставил говорить о себе. В мае они представили джинсы, порванные на ягодицах, но, такой откровенности, видимо, показалось им мало. И в начале июля в продажу поступили полностью прозрачные штаны из пластика с молнией впереди.

Как сообщает Evening Standard, стоит ультрамодная новинка 40 долларов.

Зачем дизайнерам понадобилось полностью раздевать девушек и наряжать их в абсолютно прозрачный пластик — непонятно. Пользователи Сети этот порыв тоже не оценили. Но скорее всего, несмотря на всю странность этой одежды, покупатели на нее все же найдутся.

Преимуществом покупатели считают то, что прозрачные брюки открывают широкий обзор на стройные женские ноги.

Напомним, ранее были названы модные тренды весны-лета-2018.