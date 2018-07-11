"Началось в колхозе утро". Лукашенко предложил "Мисс Беларусь" заняться сельским хозяйством: фото

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич возглавить колхоз/агрохолдинг.

Соответствующее сообщение в среду, 11 июля, опубликовал портал "Tut.by".

Лукашенко посетил с визитом "сельхозгородок" Вишов и краеведческий музей при нем. В его "свите" находилась "Мисс Беларусь -2018". В какой-то момент президент позвал Василевич и предложил ей посидеть за столом председателя колхоза.

"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" (агрохолдинг "Купаловское" в Шкловском районе. – "Главред") смотреться", – сказал Лукашенко.

Позже, давая комментарий местным журналистам, девушка заявила о том, что полностью готова перейти на работу в сельское хозяйство.

"Я готова на самом деле. Правда, у меня как у "Мисс Беларусь-2018" двухлетний контракт. Но после его окончания − если Александр Григорьевич не пошутил – то я готова приступать к исполнению обязанностей", - сказала Василевич.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Россию в попытке приватизации победы в ВОВ, а также спел на концерте Таисии Повалий.