Charlie Hebdo изобразил футболистов сборной Франции обезьянами: фото

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил новый номер издания победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу.

На обложку авторы вынесли карикатуру с игроками национальной команды, изобразив их с головой президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал в Россию и болел за сборную на трибуне.

Однако теме футбола посвящена еще одна карикатура, на которой игроки команды изображены в виде обезьян с бананом, получивших главную награду мундиаля.

"Банан!" — восклицает один из них. "Это апельсин!" — считает другой.

Напомним, после победы Франции разразилась дискуссия о том, можно ли считать "французской" победу на мундиале, поскольку большая часть игроков сборной имеет африканское происхождение.

Как ранее сообщалось, сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.